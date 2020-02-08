CNBC: Apple продлила закрытие своих магазинов в КНР из-за коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 8 февраля. /ТАСС/. Американская компания Apple продлила срок приостановки работы своих магазинов на территории материкового Китая. Об этом сообщил в пятницу телеканал CNBC .

"Мы после обстоятельных консультаций с экспертами в области общественного здравоохранения и властями работаем над тем, чтобы открыть наши корпоративные офисы и контактные центры на неделе, начинающейся 10 февраля. Мы также ведем подготовку к возобновлению работы наших магазинов", - приводит телеканал заявление, полученное от компании.

"Наш магазин, работающий в режиме онлайн, остается открытым. Мы постепенно возобновляем работу [в штатном режиме], нашим главным приоритетом является обеспечение хорошего самочувствия наших сотрудников, поставщиков и потребителей в Китае", - добавила компания. Как напоминает CNBC, ранее Apple объявила о временном закрытии до 9 февраля своих магазинов на территории материкового Китая в связи со вспышкой пневмонии, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, она выявлена в 24 государствах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией международного масштаба и охарактеризовала ее как эпидемию с многочисленными очагами. Согласно последним данным, число случаев заражения вирусом в Китае превысило 31,1 тыс., более 630 человек умерли, выздоровели свыше 1,5 тыс.