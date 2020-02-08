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Потери Ливии от закрытия нефтяных портов и месторождений превысили $1 млрд

По данным Национальной нефтяной корпорации, производство снизилось почти до 181 тыс. баррелей в сутки

КАИР, 8 февраля. /ТАСС/. Потери Ливии в результате блокирования морских нефтяных терминалов и закрытия нефтяных месторождений страны превысили $1 млрд. Об этом, как передает новостной портал Al Wasat, сообщила в пятницу вечером Национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) Ливии. При этом производство снизилось почти до 181 тыс. баррелей в сутки, отметили в компании.

"Добыча нефти упала до 181 тыс. 576 баррелей в день, потери прошли порог в $1 млрд (свыше $1,042 млрд)", - указали в NOC. При этом в коммюнике отмечается, что поставки топлива в восточные и центральные регионы осуществляются в достаточных количествах для удовлетворения потребностей их жителей. Между тем в Триполи и некоторых из прилегающих к столице районах, а также в южном регионе по-прежнему ощущается его нехватка из-за ухудшения ситуации в сфере безопасности. Ранее в корпорации уже предупреждали, что производство может сократиться в конечном итоге до 72 тыс. баррелей в сутки от прежнего уровня в 1,2 млн баррелей, если нефтяные порты останутся закрытыми.

18 января прекратили работу главные наливные терминалы страны в "нефтяном полумесяце", находящихся под контролем Ливийской национальной армии (ЛНА). Национальная корпорация вынуждена была объявить ситуацию форс-мажора в связи с невозможностью выполнения своих контрактных обязательств. На следующий день были закрыты крупнейшее нефтяное месторождение Эш-Шарара и расположенное неподалеку Эль-Филь, ежедневная добыча на которых составляла примерно 400 тыс. баррелей в день. С прекращением функционирования расположенных в 800 км к юго-западу от Триполи двух месторождений и объявлении на них форс-мажора вся нефтяная промышленность Ливии фактически остановилась.

Официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари заявлял ранее, что командование армии не причастно к закрытию нефтяных объектов и что это была инициатива жителей восточного региона, недовольных тем, что все доходы поступают в центробанк в Триполи, находящийся под контролем Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа.

Теги
ЛивияСаррадж, Фаиз
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