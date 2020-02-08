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Счетная палата вновь усомнилась в прогнозе Минэкономразвития по росту экономики России

Причиной этого в ведомстве называют неравномерную динамику промышленного производства и слабый рост инвестиций

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Счетная палата считает обновленный прогноз Минэкономразвития по росту российской экономики на 1,9% в текущем году слишком оптимистичным и видит риски его недостижения, сообщили ТАСС в ведомстве.

В конце января в СМИ появилась информация о том, что Минэкономразвития уточнило прогноз социально-экономического развития РФ на 2020-2022 годы. В частности, министерство в базовом сценарии на 2020 год повысило прогноз по росту ВВП до 1,9% с 1,7% в сентябрьской версии.

"В своем новом прогнозе ведомство повысило оценку по экономическому росту на 0,2 процентного пункта - до 1,9%. При этом осенью прошлого года в своем заключении Счетная палата отмечала, что требуются дополнительные обоснования для роста ВВП на 1,7%. Следовательно, для более оптимистичного прогноза должны быть обоснования", - отметили в ведомстве.

Есть риски, что прогнозируемые темпы роста достигнуты не будут, предупредили в Счетной палате.

К таким рискам ведомство относит неравномерную динамику промышленного производства и слабый рост инвестиций в основной капитал в 2019 году.

"Во-первых, неровная динамика промышленности, характеризующаяся широким диапазоном колебаний: от 0,3% до 4,6%. По итогам 2019 года мы не можем говорить об ее устойчивом росте. Во-вторых, слабая динамика инвестиций в основной капитал: за три квартала они выросли только на 0,7%, а это именно тот показатель, который имеет отложенный эффект воздействия на экономику. Также стоит сказать о существенном замедлении в строительстве - с 6,3% в 2018 году до 0,6% в 2019 году", - пояснили в Счетной палата.

Немаловажным фактором является внешнеэкономическая конъюнктура, которая во многом определяется разовыми, но существенными воздействиями, как, например, ситуация с коронавирусом в Китае, отметили в ведомстве.

"Остаются вопросы и к эффекту от реализации национальных проектов", - заключили в Счетной палате.

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