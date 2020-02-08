Правительство одобрило законопроект об уничтожении конфискованного алкоголя

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило законопроект об уничтожении конфискованной алкогольной или спиртосодержащей продукции. Соответствующее решение опубликовано на сайте кабмина.

Изменения предлагается внести в федеральный закон о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции. "Предлагается внести изменение, в соответствии с которым изъятые или конфискованные этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция, явившиеся предметом административного правонарушения, подлежат уничтожению по решению суда", - отмечается в материалах правительства.

В настоящий момент утилизация или реализация нелегального алкоголя и связанных с его производством предметов производится по решению суда по делу об административном правонарушении. Это может тянуться долгое время и занимать несколько месяцев. Из справки Минфина следует, что затраты на хранение изъятого имущества быстро растут: в 2016 году они составили 155 млн руб., в 2018 году - уже почти 687 млн руб. Министерство отмечает, что на 34 складских площадках в ожидании решений судов хранится свыше 80 тыс. тонн изъятой нелегальной продукции и предметов, расходы на оплату которых по госконтракту в 2019 году достигают 60 млн руб. в месяц. Еще в среднем 3,5 млн ежемесячно стоит хранение технологического оборудования, ожидающего решения об утилизации, и в 5 млн обходится хранение более 280 единиц транспортных средств, изъятых за перевозку нелегального алкоголя.