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Завод Tesla по производству электромобилей в Шанхае возобновит производство 10 февраля

Tesla планирует производить на нем до 500 тыс. автомобилей в год

ШАНХАЙ, 8 февраля. /ТАСС/. Завод американской компании Tesla в Шанхае, работа которого была приостановлена из-за коронавируса, возобновит производство 10 февраля. Об этом было объявлено в субботу на брифинге представителем пресс-службы местной администрации Сюй Вэем.

Местные власти, по его словам, окажут предприятию всю необходимую поддержку при возникновении сложностей в возобновлении производства электромобилей в особых условиях, связанных со вспышкой пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа.

Соглашение о строительстве шанхайского завода Tesla было подписано в июле 2018 года с администрацией района Линьган недалеко от Шанхая и корпорацией "Линьган". Tesla планирует постепенно выйти на годовой объем производства до 500 тыс. автомобилей.

Строительство первого за пределами США завода Tesla находится на завершающей стадии, первые партии автомобилей с части запущенных производственных линий в конце декабря 2019 года уже начали поступать покупателям. Общий объем вложений в данный проект составит порядка 50 млрд юаней (около $7,2 млрд).

Tesla основана предпринимателем Илоном Маском в 2003 году. Штаб-квартира компании находится в американском городе Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала фирма специализировалась исключительно на производстве электромобилей, но позже стала заниматься также созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, она выявлена в 24 государствах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией международного масштаба и охарактеризовала ее как эпидемию с многочисленными очагами. Согласно последним данным, число случаев заражения вирусом в Китае превысило 34,5 тыс., более 700 человек умерли, выздоровели свыше 2 тыс.

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Китай
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