В Ростехе заявили, что доля оборудования РФ в объеме закупок госкомпаний составляет 5%

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Доля российской высокотехнологичной продукции при закупках госкомпаниями составляет всего 5%, сообщил индустриальный директор радиоэлектронного кластера Ростеха Сергей Сахненко.

"Доля зарубежного оборудования в объеме закупок госкомпаний составляет 95%, только 5% по самым оптимистичным оценкам приходится на отечественную высокотехнологичную продукцию. То есть государственные средства в больших объемах фактически расходуются на поддержку зарубежных товаропроизводителей", - сказал Сахненко которого цитирует пресс-служба госкорпорации.

В Ростехе отметили, что утверждение о том, что в случае покупки продукции у иностранных вендоров (компания, которая производит, продает и поставляет товары разных производителей под своим торговым знаком - прим. ТАСС) идет экономия бюджетных средств, в большинстве случаев не соответствует действительности.

В госкорпорации уточнили, что российский производитель товара платит в шесть-семь раз больше налогов в бюджет РФ, чем иностранный. Это связано с тем, что при продаже отечественного товара, кроме налога с прибыли, необходимо заплатить ряд других налогов.

Многие образцы российской продукции по качеству и цене не хуже зарубежных, а иногда и превосходят их, отметили в Ростехе. "Но по каким-то причинам продолжает закупаться импорт. В итоге государственные средства уходят за рубеж, при этом страна теряет налоги, рабочие места, дополнительные возможности для развития своей промышленности", - добавили в госкорпорации.

Позиция вице-премьера

Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил, что предприятия Ростеха смогли в 2019 году выиграть меньше половины запланированных госконтрактов на поставку радиоэлектронной высокотехнологичной продукции по нацпроектам из-за препятствий, созданных заказчиками торгов.

По его словам, по таким направлениям, как медицинская техника, телекоммуникации, вычислительная техника, было всего разыграно порядка 300 тыс. лотов на общую сумму 850 млрд рублей. Ростех планировал выиграть объем работ на 100 млрд рублей, но в результате - только на 45 млрд рублей.

Борисов уточнил, что основными причинами, по которым Ростех не смог победить в конкурсах и аукционах, являются демпинг иностранных производителей по цене, завышенные технические требования заказчиков к аппаратуре.

В итоге, отметил вице-премьер, 55 млрд рублей в рамках госзакупок ушли иностранным поставщикам.

Ранее Борисов раскритиковал существующую практику госзакупок, при которой отечественной продукции не предоставляются необходимые преференции.