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Федеральный проект по энергоэффективности предлагают создать в рабочей группе Госсовета РФ

Сделать это предлагается путем поднятия подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности" до уровня национального или федерального проекта

КЕМЕРОВО, 8 февраля. /ТАСС/. Члены рабочей группы Госсовета РФ по направлению "Энергетика" предлагают преобразовать подпрограмму "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" госпрограммы "Экономическое развитие и инновационная экономика" в самостоятельный федеральный проект и кратно увеличить финансирование ее мероприятий. Это позволит исполнить поставленные президентом РФ задачи по снижению энергоемкости ВВП, сообщил в субботу на своей официальной странице в Instagram руководитель рабочей группы - губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

"По итогам заседания рабочей группы (состоялось 7 февраля - прим. ТАСС) мы рекомендовали правительству РФ восстановить софинансирование региональных программ энергосбережения, а подпрограмму "Энергосбережение и повышение энергоэффективности" поднять до уровня национального или федерального проекта", - написал Цивилев.

Как пояснили ТАСС в аппарате рабочей группы Госсовета, президентом РФ в 2008 году была поставлена задача снизить энергоемкость ВВП к 2020 году на 40% относительно уровня 2007 года. По последним имеющимся данным Минэкономразвития России, энергоемкость ВВП РФ по итогам 2018 года снизилась лишь на 12%, при сохранении существующих темпов снижения энергоемкости ВВП достичь целевого значения в 40% станет возможным только к 2043 году.

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности" с 2019 года включена в госпрограмму "Экономическое развитие и инновационная экономика" с ежегодным финансированием из федерального бюджета в размере порядка 60 млн руб. Для сравнения в 2014 году, когда подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" была включена в госпрограмму "Энергоэффективность и развитие энергетики", она предусматривала ежегодное финансирование в размере 5 млрд руб. в год.

"На сегодняшний день 60 млн руб. из подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" недостаточно для ее развития. При этом в субъектах РФ есть большой потенциал экономии энергетических ресурсов, но для реализации мероприятий по снижению энергоемкости экономики необходимо федеральное финансирование", - отметил Цивилев.

По итогам заседания рабочей группы также предложено создать федеральный центр компетенций в сфере энергосбережения по подобию федерального центра компетенций по производительности труда и поддержки занятости (ФЦК).

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Россия
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