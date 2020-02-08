Власти Петербурга попросили перевозчика увеличить число электричек до Ораниенбаума

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Власти Петербурга обратились к "Северо-Западной пригородной пассажирской компании" с просьбой увеличить количество электричек в Ораниенбаум - дворцово-парковый ансамбль, который находится в городе Ломоносове Петродворцового района. Об этом сообщила в субботу пресс-служба правительства Петербурга.

В Петродворцовом районе складывается сложная транспортная ситуация в часы пик. При этом, 70% жителей района работают в Петербурге.

"Мы хотели бы, чтобы в утренние и вечерние часы пик появилось по дополнительной электричке. Утренняя могла бы прибывать на Балтийский вокзал в 8:30 мск, а вечерняя отправляться в сторону Ораниенбаума в 18:30 мск. Финансовый вопрос, если железнодорожники смогут найти место в расписании для этих электричек, будет решаться совместно. Ждем ответа от "Северо-Западной пригородной пассажирской компании", - цитирует пресс-служба слова губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

По его данным, в апреле на этом направлении планируется запустить еще один поезд "Ласточка". Летом также планируется вывести на существующие маршруты дополнительно 28 автобусов.

Также Беглов поручил в течение 2020 года решить вопросы с транспортной доступностью нового микрорайона на Ропшинском шоссе в Петергофе. Застройка района началась семь лет назад, но до сих пор туда не ходит ни один автобус. Железнодорожная станция "Новый Петергоф" является ближайшей, где можно воспользоваться общественным транспортом.

"Мы сделаем временное разворотное кольцо на улице Юты Бондаровской, чтобы запустить автобусный маршрут. В перспективе планируется пробивка улицы Юты Бондаровской до Ропшинского шоссе", - приводит пресс-служба слова главы города. До 2022 года Ропшинское шоссе планируется реконструировать с устройством развязки через железнодорожные пути.