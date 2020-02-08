"Аэрофлот" начал доплачивать экипажам за рейсы в Китай

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. "Аэрофлот" установил дополнительную плату экипажам, летающим в Китай, сообщается на сайте Шереметьевского профсоюза летного состава. Объем доплаты составит 8300 рублей за рейс.

"Для повышения уровня мотивации членов кабинных экипажей руководством компании принято решение об установлении дополнительной денежной доплаты на рейсах в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг из расчета 8300 рублей за выполненный рейс", - говорится в рассылке персоналу "Аэрофлота", которую публикует профсоюз.

"Мы не комментируем вопросы, связанные с системами мотивации персонала", - сообщили ТАСС в пресс-службе "Аэрофлота".

С 1 февраля авиасообщение между РФ и Китаем было ограничено из-за вспышки коронавируса: все регулярные рейсы, кроме рейсов "Аэрофлота", были закрыты. Минтранс РФ разрешил авиакомпаниям выполнять чартерные рейсы, чтобы вывезти российских граждан из КНР. С 14 февраля официально будут закрыты чартеры между двумя странами.