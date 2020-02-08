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Торговая война

Помпео призвал губернаторов в США к осторожности в ведении бизнеса с Китаем

Госсекретарь США предложил использовать принцип "доверяй, но проверяй"
Госсекретарь США Майкл Помпео REUTERS/Kevin Lamarque/Pool
Описание
Госсекретарь США Майкл Помпео
© REUTERS/Kevin Lamarque/Pool

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео в субботу призвал американских губернаторов с осторожностью относиться к вопросу ведения бизнеса с Китаем.

"Я знаю, у вас у всех трудная работа, но не упускайте из виду конкуренцию с Китаем. Мы должны защищать нашу безопасность и наши свободы", - сказал он на зимней встрече Национальной ассоциации губернаторов страны, которая проходит в Вашингтоне.

Помпео указал на необходимость с осторожностью вести бизнес с китайскими организациями. "Когда дело доходит до ведения бизнеса, я прошу вас придерживаться осторожного подхода", - отметил госсекретарь, предложив использовать принцип "доверяй, но проверяй".

По его версии, Китай "оценивает слабые места США, чтобы получить преимущество на федеральном уровне, на уровне штатов, на местах". "Они [Китай] стремятся воспользоваться ими [слабыми местами]. Они стремятся использовать нашу открытость, чтобы подорвать [наше общество]", - считает руководитель Госдепартамента. По его мнению, данная ситуация может представлять "угрозу для национальной безопасности Америки".

Помпео утверждал, что Коммунистическая партия Китая требует от китайских студентов в США заниматься шпионажем. Госсекретарь даже привел ряд примеров, разбирательством которых занималось ФБР в прошлом году.

Тем не менее, как указал Помпео, Вашингтон готов сотрудничать с Пекином, в частности в торговой сфере, а также в деле борьбы со вспышкой пневмонии, вызванной новым коронавирусом.

Теги
СШАКитайПомпео, Майкл (Майк)Торговая война
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