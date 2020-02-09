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В Сингапуре ввели ограничения на продажу риса, лапши и овощей

Эти товари стали пользоваться высоким спросом после введения в городе-государстве повышенного уровня эпидемиологической опасности

СИНГАПУР, 9 февраля. /ТАСС/. Администрация крупнейшей сети продовольственных магазинов Сингапура FairPrice установила ограничения по единовременной продаже некоторых продуктов, в том числе риса, лапши быстрого приготовления, из-за резкого роста спроса после введения в городе-государстве повышенного уровня эпидемиологической опасности. Новые правила вступают в силу с воскресенья, говорится в распространенном сообщении торговой сети.

"В условиях высокого спроса данный шаг позволит обеспечить товарами большее число покупателей", - отмечается в заявлении. В частности, "один человек сможет купить не более двух упаковок риса, четырех - лапши, двух коробок туалетной бумаги и бумажных полотенец, а также овощей на сумму не более 50 сингапурских долларов ($36)", - сообщили в торговой сети.

На сегодняшний день в городе-государстве отмечено 40 инфицированных вирусом, четверо находятся в критическом состоянии. Власти признали, что коронавирус начал распространяться среди местных жителей, при этом источники заражения установить не удается. В связи с этим правительство 7 февраля повысило уровень эпидемиологической опасности до отметки, предшествующей объявлению пандемии в стране. Уже третьи сутки во всех магазинах Сингапура не уменьшаются толпы покупателей, которые мгновенно опустошают прилавки.

Теги
Сингапур
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