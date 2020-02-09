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Исследование: россияне в январе стали активно покупать валюту

По данным банка "Русский стандарт", это связано с небольшим падением курсов доллара и евро

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Сразу после новогодних праздников 2020 года россияне стали активно покупать доллары и евро. Об свидетельствуют данные банка "Русский стандарт", имеющиеся в распоряжении ТАСС.

"Относительно января прошлого года общий объем покупок долларов в январе 2020 году вырос на 24%, а средняя сумма покупки - на 3%. При этом евро по сравнению с январем 2019 года было куплено клиентами на 8% меньше, а средняя сумма покупки упала на 14%", - сообщили в банке на основе данных своих обменных пунктов по стране.

Основной пик покупок как долларов, так и евро пришелся на второй рабочий день нового года - 10 января. Интерес к иностранной валюте связан с небольшим падением курсов доллара и евро, свидетельствуют данные банка. При этом в середине января курсы доллара и евро постепенно начали движение вверх, к концу месяца достигнув отметок в 63,03 рубля и 69,41 рубля соответственно. На этом фоне сильных всплесков покупательской активности на валютном рынке отмечено не было.

При этом в январе чаще всего покупали доллары, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, жители Новосибирска, Ставрополя и Саратова. В числе городов-лидеров по покупкам евро не только Москва и Санкт-Петербург, но и Саратов, Калининград и Новосибирск, следует из данных банка.

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Россия
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