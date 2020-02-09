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Минск и Москва договорились о цене на газ и нефть

Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что Минск готов покупать российскую нефть на основе мировых котировок
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© Наталия Федосенко/ТАСС

МИНСК, 9 февраля. /ТАСС/. Белоруссия готова покупать российскую нефть на основе мировых котировок. Об этом заявил в воскресенье первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой.

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"Если говорить о договоренности по нефти, нефтяному рынку, то российская сторона согласилась, что белорусские НПЗ будут покупать нефть по договоренности с российскими нефтяными компаниями по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке", - сказал Крутой, слова которого приводит агентство БелТА.​​​​​​

"Этого же в течение всех переговоров неоднократно требовали наш президент [Александр Лукашенко], белорусская сторона", - добавил первый вице-премьер. "Что Беларуси не нужно никаких специальных эксклюзивных условий. Мы хотим покупать нефть по мировым котировкам и не хуже", - заявил Крутой.

Он заверил, что президент России Владимир Путин согласился с этим подходом. "Более того, он пообещал, что российское правительство окажет всяческое содействие в нашей работе с российскими добывающими компаниями. Чтобы поставки нефти на белорусские НПЗ были именно на таких условиях, о которых я сказал выше", - сказал Крутой. Он сообщил, что теперь "интенсивность контактов между нашими субъектами хозяйствования выросла". "И мы видим, что в той же России примерно 100 млн тонн нефти из общего объема добывается и поставляется небольшими компаниями", - отметил Крутой

При этом он проинформировал, что белорусская сторона продолжит "переговоры с "большой пятеркой" - "Роснефть", "Лукойл", "Татнефть" и другие компании". "Уже в ближайшие дни министр энергетики России [Александр Новак] пообещал с ними всеми встретиться, обозначить новые условия работы на белорусском рынке и оказать всяческое содействие в скорейшем заключении ценовых контрактов. Но при этом и концерн "Белнефтехим", и наши НПЗ продолжат работу с абсолютно всеми субъектами российского нефтяного рынка. Буквально на следующей неделе такие переговоры уже начнем", - сообщил первый вице-премьер. 

Доступ к транзитной трубе "Транснефти"

Крутой сообщил, что доступ к транзитной трубе "Транснефти" получит любая из нефтяных компаний РФ, которая готова будет поставлять нефть в Белоруссию.

"Существовали определенные ограничения по допуску к транзитной трубе "Транснефти". Президент России [Владимир Путин] пообещал эти все ограничения снять. Они установлены для всех экспортных рынков и поставок его отдельным указом. На Беларусь этот указ не будет распространяться. То есть любая компания, которой будет выгодно и интересно работать с нашими НПЗ, получит допуск к трубе, транзиту, поставкам через "Транснефть" как агента" - сказал он.

Цена на газ

Крутой также сообщил, что цена российского газа для Белоруссии в $127 за 1 тыс. куб. м при поставках в марте-декабре текущего года определена как базовый вариант. 

"В отношении Беларуси в конечном итоге президенты договорились, что в 2020 году условия будут не хуже 2019 года (в 2019 году цена на газ для Беларуси являлась фиксированной и составляла $127 за 1 тыс. куб. м на границе - прим. ТАСС), - заявил он. - Эта цифра [$127 за 1 тыс. куб. м] звучит как базовая на сегодняшний день в наших переговорах".

По словам Крутого, Минск и Москва продолжат в ближайшие недели переговоры по газовым вопросам, при этом возможна небольшая корректировка принятых решений. 

"Профильные министры совместно с "Газпромом" в ближайшие недели продолжат переговоры. Возможно, произойдет какая-то небольшая корректировка. Но в целом я думаю, что здесь договоренности достигнуты. Стороны готовы к дальнейшему конструктивному общению на основании тех расчетов, которые есть на сегодняшний день", - сказал Крутой.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссия
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