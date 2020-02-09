В Минске заявили, что просят отложить начало выплат по кредиту РФ на строительство БелАЭС

МИНСК, 9 февраля. /ТАСС/. Минск просит отложить время начала выплат по российскому кредиту на строительство БелАЭС и снизить процентную ставку. Об этом заявил в воскресенье первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой.

"Мы просим отложить время начала выплат по кредиту. Плюс мы просим, чтобы не нести дополнительные нагрузки, раздвинуть срок этого кредита и несколько снизить процентную ставку, приведя ее в соответствие примерно с теми контрактами, которые существуют у Росатома в других странах. Может быть небольшая корректировка процентной ставки. Но пока здесь об окончательных договоренностях говорить рано, еще должны серьезно поработать эксперты", - сказал Крутой, слова которого приводит агентство БелТА.

Правительства Белоруссии и РФ обсудят условия российского кредита на строительство БелАЭС, сообщил он.