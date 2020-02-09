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Власти Москвы впервые организуют роуд-шоу новых территорий для зарубежных инвесторов

Интерес к этим городским территориям проявляют партнеры из Израиля и Франции, сообщил глава департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы

АБУ-ДАБИ (ОАЭ), 9 февраля. /ТАСС/. Роуд-шоу для зарубежных инвесторов, торгово-промышленных палат и торгпредств иностранных государств по новым территориям Москвы планируют впервые организовать весной этого года столичные власти. Об этом сообщил журналистам руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей российской столицы Сергей Черемин в рамках 10-го World Urban Forum, который проходит с 9 по 13 февраля под эгидой ООН в Абу-Даби (ОАЭ).

"Весной мы планируем организовать роуд-шоу Новой Москвы для глав дипломатических представительств иностранных государств, представителей крупнейших зарубежных компаний, руководителей торгово-промышленных палат. [Мы знаем, что им] очень интересно посмотреть, как развивается инфраструктура Новой Москвы, высокотехнологичные кластеры. Здесь проще, чем в старой Москве, строить, дорожную, транспортную инфраструктуру, при этом не нарушается исторический облик города", - сказал глава ведомства.

Он отметил, что интерес к этим городским территориям проявляют партнеры из Израиля, Франции и напомнил, что образцом уже реализуемого участия является медицинский кластер в Сколкове.

Власти города предполагают рассказать потенциальным инвесторам о модели офсетных контрактов, когда в обмен на создание производства город не только предоставляет льготы в технополисах и технопарках, но и предлагает заключить долгосрочные контракты на поставку продуктов и услуг, логистических сервисов, подчеркнул Черемин.

По его данным, накопленные иностранные инвестиции в 2019 году в Москве составили почти $250 млрд. "При том, что страна находится в санкционном режиме, на московской экономике в долгосрочной перспективе это не сказывается", - заключил он.

Расширение административных границ Москвы за счет территории Московской области было осуществлено 1 июля 2012 года. В результате площадь города увеличилась примерно в 2,4 раза, а Москва поднялась с 11-го на 6-е место в рейтинге крупнейших городов мира по площади и стала крупнейшим городом по площади на территории Европы. При этом по численности населения город сохранил 7-е место, так как на присоединенных территориях проживало менее 250 тыс. человек. На северо-востоке Новая Москва граничит со старой территорией города, на юго-западе - с Калужской областью, с остальных сторон окружена Московской областью. Площадь Новой Москвы - 1480 кв. км.

World Urban Forum

World Urban Forum был основан Организацией Объединенных Наций в 2001 году для обсуждения наиболее актуальных задач городов мира, включая устойчивое развитие, урбанизацию и преодоление негативных последствий климатических изменений. Первый форум состоялся в Найроби, Кения, в 2002 году. Москва впервые в этом году принимает в нем участие.

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