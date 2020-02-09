В Минске сообщили о росте белорусского экспорта в Россию

МИНСК, 9 февраля. /ТАСС/. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин на переговорах в Сочи отметили позитивную динамику во взаимной торговле, в том числе рост белорусского экспорта в РФ по итогам прошлого года на 4,5%. Об этом заявил в воскресенье первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой.

"Это пока предварительные данные Белстата. В деньгах это - плюс $600 млн. Это значит, что в принципе наши товары востребованы в России. И в принципе сотрудничество именно в торговой сфере в целом развивается неплохо", - сказал Крутой, слова которого приводит агентство БелТА. "Данную тенденцию правительствам поручено всячески продолжать и закреплять", - отметил первый вице-премьер.

Как заявил Крутой, в целом "переговоры в Сочи прошли в конструктивном, нормальном и абсолютно рабочем ключе". "В течение дня мы несколько раз встречались с российскими коллегами в разных форматах", - отметил первый заместитель премьер-министра Белоруссии.