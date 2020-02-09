В промышленный комплекс КЧР инвестировали более 1,5 млрд рублей в 2019 году

ЧЕРКЕССК, 9 февраля. /ТАСС/. Инвестиции в промышленный комплекс Карачаево-Черкесии (КЧР) в 2019 году превысили 1,5 млрд рублей. Началось строительство гидроэлектростанции, запущен проект по созданию агрокомплекса, сообщила пресс-служба министерства промышленности и торговли региона.

"Более 1,5 млрд рублей инвестировано в промышленный комплекс республики в ходе реализации проектов. В 2019 году стартовало строительство Нижне-Красногорской малой ГЭС, планируется создать 170 рабочих мест. Стартовал инвестиционный проект по созданию агрокомплекса по переработке сельхозпродукции - запуск линии по производству кондитерских изделий, планируется создать более 200 рабочих мест", - говорится в сообщении.

Отмечается, что индекс промышленного производства в 2019 году в регионе составил 101,2% к уровню 2018 года.

Как сообщила ранее Федеральная служба государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу, объем промышленного производства в Карачаево-Черкесской Республике за третий квартал 2019 года вырос на 9,2%. Высокие темпы роста обеспечены обрабатывающими предприятиями - 101,1%, организации региона по добыче полезных ископаемых обеспечили показатель в 101,9%, предприятия, которые работают в сфере водоснабжения, сбора и утилизации отходов - 115,9%.