Из Находки в Сингапур вышло судно, которое может достроить "Северный поток - 2"

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое может принять участие в завершение укладки газопровода "Северный поток-2", вышло из порта Находки и отправилось в Сингапур. Об этом свидетельствуют данные портала Vesselfinder.

По данным портала, судно покинуло порт Находка на Дальнем Востоке в воскресенье вечером. В порт Сингапура трубоукладчик должен прибыть 22 февраля. Судно с 2016 года находится в эксплуатационном управлении ООО "Газпром флот".

В конце декабря прошлого года президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете страны, в который было включено положение о санкциях в отношении "Северного потока - 2", в том числе против компаний, согласившихся принять участие в данном проекте.

Из-за угрозы американских санкций швейцарская компания Allseas, прокладывавшая трубы для "Северного потока - 2", приостановила работы и отозвала суда, задействованные в проекте.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер в январе сообщил, что "Северный поток - 2" будет достроен своими силами, поскольку нет технологических препятствий, для преодоления которых потребовалась бы помощь извне. Министр энергетики РФ Александр Новак при этом в конце прошлого года заявил, что газопровод может быть достроен судном "Академик Черский". Однако необходима его дополнительная подготовка к работам на Балтике. По прогнозам министерства, запуск газопровода можно ожидать до конца 2020 года.

На сегодняшний день было уложено более 2 300 км газопровода "Северный поток - 2" (из приблизительно 2 460 км), что составляет 93%.

"Северный поток - 2" включает две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год, которые прокладываются от побережья России через Балтийское море до Германии. Европейскими партнерами "Газпрома" по проекту являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Трубопровод проходит в обход транзитных государств - Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран - через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.