Предприятия Китая возобновляют работу после продленных каникул

ПЕКИН, 10 февраля. /ТАСС/. Большинство предприятий и компаний Китая в понедельник возобновляют работу после продленных из-за вспышки пневмонии каникул в честь Нового года по лунному календарю (наступил в ночь на 25 января). Возвращение сотен миллионов сотрудников на рабочие места может привести к новым виткам распространения коронавируса, однако каждый день простоя второй экономики мира грозит многомиллиардными потерями.

Как ранее заявил глава специальной комиссии по борьбе с распространением пневмонии Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань, "самый простой, эффективный и дешевый способ побороть эпидемию - попросить всех жителей страны две недели просто посидеть дома, а в случае появления первых симптомов заболевания - обратиться к врачу". Такая простая методика, по его мнению, позволила бы в кратчайший срок выявить большинство инфицированных, после чего вспышка заболевания пошла бы на спад.

Позитивные тенденции

В условиях стремительного роста числа заболевших пневмонией власти сдвигали окончание новогодних каникул дважды: сначала с 31 января на 3 февраля, а затем - на 10 февраля. Однако радости от дополнительных выходных дней у жителей не было: культурно-массовые мероприятия были отменены, развлекательные центры, многие магазины, кинотеатры, рестораны и другие заведения были закрыты. Власти страны просили граждан не звать гостей и не выходить без веских причин из дому.

Это принесло определенные плоды: число новых случаев инфицирования вне изначального очага - провинции Хубэй - сократилось с 3 по 8 февраля с 890 до 509 человек в сутки, то есть на 42,8%.

Однако дальше простаивать китайская экономика не может - это приведет к сбоям в технологических цепочках и поставках как внутри страны, так и в мировой экономике, которая в значительной степени зависима от производимого в КНР сырья, комплектующих и готовой к реализации продукции.

Удар по экономике

Несмотря на то, что последствия от вспышки коронавируса для экономики Китая просчитывать еще рано, ряд рейтинговых агентств уже понизили свои прогнозы в отношении ВВП Китая на 2020 год.

Первым о том, что вспышка пневмонии приведет к замедлению экономической активности в провинции Хубэй и сильно ударит по всему Китаю, заявило агентство Moody's. Вслед за ним S&P Global Ratings и инвестиционный банк Goldman Sachs ("Голдман Сакс") понизили свои прогнозы по росту китайской экономики в 2020 году до около 5%.

"Золотая" неделя

Многие аналитики сходятся во мнении, что неделя дополнительных каникул и простоя предприятий в Китае станет для мировой и китайской экономик в плохом смысле этого слова "золотой" из-за многомиллиардных убытков. Однако из-за отсутствия прецедентов и неявных прогнозов относительно распространения вспышки пневмонии просчитать эти убытки пока довольно сложно.