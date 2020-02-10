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Китайская вирусная пневмония

Предприятия Китая возобновляют работу после продленных каникул

Власти сдвигали окончание новогодних каникул дважды: сначала с 31 января на 3 февраля, а затем - на 10 февраля

ПЕКИН, 10 февраля. /ТАСС/. Большинство предприятий и компаний Китая в понедельник возобновляют работу после продленных из-за вспышки пневмонии каникул в честь Нового года по лунному календарю (наступил в ночь на 25 января). Возвращение сотен миллионов сотрудников на рабочие места может привести к новым виткам распространения коронавируса, однако каждый день простоя второй экономики мира грозит многомиллиардными потерями.

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Как ранее заявил глава специальной комиссии по борьбе с распространением пневмонии Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань, "самый простой, эффективный и дешевый способ побороть эпидемию - попросить всех жителей страны две недели просто посидеть дома, а в случае появления первых симптомов заболевания - обратиться к врачу". Такая простая методика, по его мнению, позволила бы в кратчайший срок выявить большинство инфицированных, после чего вспышка заболевания пошла бы на спад.

Позитивные тенденции

В условиях стремительного роста числа заболевших пневмонией власти сдвигали окончание новогодних каникул дважды: сначала с 31 января на 3 февраля, а затем - на 10 февраля. Однако радости от дополнительных выходных дней у жителей не было: культурно-массовые мероприятия были отменены, развлекательные центры, многие магазины, кинотеатры, рестораны и другие заведения были закрыты. Власти страны просили граждан не звать гостей и не выходить без веских причин из дому.

Это принесло определенные плоды: число новых случаев инфицирования вне изначального очага - провинции Хубэй - сократилось с 3 по 8 февраля с 890 до 509 человек в сутки, то есть на 42,8%.

Однако дальше простаивать китайская экономика не может - это приведет к сбоям в технологических цепочках и поставках как внутри страны, так и в мировой экономике, которая в значительной степени зависима от производимого в КНР сырья, комплектующих и готовой к реализации продукции.

Удар по экономике

Несмотря на то, что последствия от вспышки коронавируса для экономики Китая просчитывать еще рано, ряд рейтинговых агентств уже понизили свои прогнозы в отношении ВВП Китая на 2020 год.

Первым о том, что вспышка пневмонии приведет к замедлению экономической активности в провинции Хубэй и сильно ударит по всему Китаю, заявило агентство Moody's. Вслед за ним S&P Global Ratings и инвестиционный банк Goldman Sachs ("Голдман Сакс") понизили свои прогнозы по росту китайской экономики в 2020 году до около 5%.

"Золотая" неделя

Многие аналитики сходятся во мнении, что неделя дополнительных каникул и простоя предприятий в Китае станет для мировой и китайской экономик в плохом смысле этого слова "золотой" из-за многомиллиардных убытков. Однако из-за отсутствия прецедентов и неявных прогнозов относительно распространения вспышки пневмонии просчитать эти убытки пока довольно сложно.

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Концерн Hyundai Motor уже заявил, что ему с 7 февраля пришлось приостановить работу своих заводов в Южной Корее из-за нехватки поставляемых из Китая запчастей. Honda, PSA Peugeot Citroen, Nissan Motor и французский производитель автозапчастей Valeo сообщили о том, что их заводы в провинции Хубэй смогут возобновить работу не ранее 14 февраля - такова последняя директива местного правительства.

Tesla заявила о том, что будет вынуждена отложить планы по наращиванию производства на своем новом заводе в Шанхае, а также отложит выпуск Model 3. Toyota отсрочила перезапуск своих 12 фабрик в Китае с 9 на 16 февраля. Заводы BMW и Volkswagen в КНР возобновят работу только 17 февраля.

Сбой системы

При этом большие опасения у аналитиков вызывает человеческий фактор - многие сотрудники могут просто не выйти на работу: кто-то из них может заболеть, находиться на карантине, оказаться пассажиром отмененного рейса или же просто побояться вернуться на свое рабочее место.

Еще одним "ящиком Пандоры" являются меры правительства по борьбе с коронавирусом: власти уже дали указание работодателям обеспечить максимальную безопасность людей в условиях распространения пневмонии, проводить регулярные медицинские осмотры на первичные симптомы заболевания, а также выплачивать сотрудникам особые пособия в случае инфицирования и попадания в карантин.

При этом нарушение предписаний грозит очень серьезными последствиями: как сообщило ранее издание Nikkei Asian Review, власти города Шэньчжэнь не разрешили заводу Foxconn - крупнейшему сборщику продукции Apple - возобновить работу 10 февраля. Инспекторы указали на то, что неэффективная система вентиляции в общежитиях и местах общепита для рабочих ведет "к высокому риску заражения коронавирусом". После этого компания сообщила, что возобновит работу заводов согласно указаниям правительства провинции Гуандун.

Продление каникул

Ряд регионов принял решение и вовсе продлить каникулы в целях карантина. Это касается изначального очага пневмонии - провинции Хубэй, - где работа предприятий возобновится не ранее 14 февраля. В провинции Цзилинь компании смогут вернуться к нормальной работе еще позже - лишь 24 февраля. Некоторые регионы, в том числе провинции Сычуань и Хайнань, предложили предприятиям самостоятельно принять решение о возобновлении работы, а другие до сих пор не обозначили сроки окончания каникул, среди них - мегаполис Тяньцзинь.

Из-за вспышки пневмонии в Китае также отложили время возобновления занятий в детских садах, школах и высших учебных заведениях. Треть регионов сдвинула начало учебы на 18 февраля, еще треть - на конец февраля и начало марта. Власти остальных провинций ограничились туманной формулировкой не возобновлять занятия "до особого распоряжения".

Многие китайские компании предлагают сотрудникам первое время не приходить в офис и по возможности работать из дома. Однако рабочим на заводах и фабриках в Китае такой вариант предложить нельзя. Спад экономической активности ведет к снижению доходов населения, а десяткам миллионов жителей Китая надо регулярно платить ипотеку, выплачивать другие кредиты, да и просто оплачивать бытовые расходы.

В этих условиях откладывать возобновление работы компаний, несмотря на вспышку пневмонии, было нельзя. Однако в силу особых условий запуск китайской экономической машины в этот понедельник будет похож на старт двигателя в 30-градусный мороз. Для нормальной работы китайской экономике нужно будет прогреться, а на это потребуется время.

Теги
КитайКитайская вирусная пневмония
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