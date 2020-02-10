Титов: законопроекты ФАС могут привести к росту числа дел об ограничении конкуренции

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов направил председателю правительства Михаилу Мишустину обращение с просьбой проработать проблемные вопросы законопроектов Федеральной антимонопольной службы "О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ" и "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите конкуренции" и отдельные законодательные акты РФ (в части повышения эффективности выявления и пресечения ограничивающих конкуренцию соглашений и согласованных действий)". В частности, бизнес-омбудсмен считает, что предлагаемые поправки могут привести к росту уголовных дел.

В письме Мишустину, которое имеется в распоряжении ТАСС, Титов отмечает, что законопроекты несут "существенные риски необоснованного ограничения прав и свобод субъектов предпринимательской деятельности". Так, одним законопроектом предлагается значительно расширить полномочия антимонопольного органа, в том числе по производству выемки и изъятиям документов, которые теперь смогут сравниться с полномочиями правоохранительных органов. "Принимая во внимание недавно внесенные президентом и принятые поправки в уголовно-процессуальный закон, предусматривающие защиту от необоснованного применения мер, которые могут привести к приостановлению законной деятельности юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, такой карт-бланш для ФАС представляется неоправданным", - добавил бизнес-омбудсмен.

Вторым законопроектом предлагается скорректировать сам состав статьи 178 УК, что может привести к неоднозначному толкованию при правоприменении. Также ФАС предлагает изменить толкование дохода в данной статье, приравняв его к выручке всех участников картеля. Такой подход противоречит правовой позиции и разъяснениям, сформированным Президиумом Верховного Суда РФ, в соответствии с которыми под доходом, подлежащим взысканию в федеральный бюджет с лица, чьи действия признаны монополистической деятельностью или недобросовестной конкуренцией, следует понимать доход, полученный от таких противоправных действий (бездействия).

Согласно пояснительной записке к законопроекту ФАС, количество юридических лиц, привлеченных к административной ответственности за картельные соглашения, в последние годы колеблется от 1200-1800 ежегодно. Уголовные дела и приговоры по статье 178 УК РФ почти отсутствуют. "Поскольку именно размер ущерба в настоящее время отделяет преступление от административного правонарушения, новая трактовка приведет в тому, что под уголовную ответственность попадут сотни предпринимателей, при этом порог крупного и особо крупного дохода будет преодолеваться намного проще, а это уже тяжкое преступление со сроком до 6 лет лишения свободы", - отмечает Титов.

"Принимая во внимание вышеизложенное, буду признателен за поручение о проработке проблемных вопросов данных законопроектов на уровне правительства РФ и ответственных федеральных органов исполнительной власти во избежание принятия норм законодательства, допускающих неоднозначное толкование, в целях формирования нормативного регулирования, повышающего эффективность борьбы с картельными сделками и одновременно не ущемляющего права и законные интересы добросовестных субъектов предпринимательской деятельности", - заключил Титов.

Поправки в УК и УПК

Правительство РФ в ноябре прошлого года внесло в Госдуму проект поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы (УК и УПК), предусматривающий введение дополнительных штрафов за картельные соглашения, запрещенные антимонопольным законодательством, которые в том числе могут коснуться глав коммерческих структур. В частности, предлагается дополнить УК положением о заключении или участии в картелях, если это повлекло повышение, снижение или поддержание цен на обязательных торгах. Штраф за это, согласно инициативе, может составить от 600 тыс. до 800 тыс. рублей. Предусматриваются также принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок от одного года до трех лет или лишение свободы на срок до пяти лет.

Если картельная сделка или махинации с торгами были совершены главой организации, членом совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, а также владельцем более чем 50% голосующих акций либо организованной группой, штраф составит от 2 млн до 4 млн рублей, лишение свободы предусмотрено до шести лет. Аналогичные санкции грозят нарушителям, если в результате их противоправных действий был причинен особо крупный ущерб. В случае применения насилия или угроз, если деяние было сопряжено с уничтожением или повреждением имущества либо с угрозой его уничтожения или повреждения, предусматривается штраф в размере от 3 млн до 5 млн рублей либо лишение свободы на срок до семи лет.

Согласно законопроекту, доходом в крупном размере признается сумма свыше 100 млн рублей (сейчас свыше 50 млн), а доходом в особо крупном размере - 500 млн рублей (сейчас 250 млн). Под крупным ущербом подразумевается сумма свыше 20 млн рублей, а под особо крупным - 60 млн рублей (сейчас 10 млн и 30 млн рублей соответственно).