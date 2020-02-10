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Китай предостерег Францию от дискриминационных мер в отношении Huawei

В Пекине подчеркнули, что хотя беспокойство о безопасности сетей 5G объяснимо, для введения ограничений в отношении конкретных компаний Франция должна представить прозрачные критерии, которые обеспечат одинаковую оценку всех кандидатов

ТАСС, 10 февраля. Посольство КНР во Франции выразило обеспокоенность в связи с предполагаемым намерением этой страны ввести меры, ограничивающие доступ к созданию китайской компанией Huawei систем мобильной связи пятого поколения (5G) на ее территории. Соответствующее сообщение размещено в воскресенье на сайте ведомства.

По его данным, во французских СМИ появилась информация о готовящихся рестрикциях, в число которых входит запрет на использование оборудования Huawei при внедрении 5G в ряде крупных городов государства. "Мы глубоко шокированы и озабочены. Президент Эмманюэль Макрон и другие представители французских властей неоднократно подтверждали, что в касающихся 5G вопросах Франция не будет вводить дискриминационные меры в отношении той или иной страны или компании и не будет исключать Huawei. Так что, если эта информация верна, она идет вразрез с обязательствами, которые взяло на себя французское правительство", - говорится в заявлении посольства.

В нем также подчеркивается, что хотя беспокойство о безопасности сетей 5G объяснимо, для введения ограничений в отношении конкретных компаний Франция должна сначала представить прозрачные критерии, которые обеспечат одинаковую оценку всех кандидатов. "Разное отношение к компаниям в зависимости от страны их происхождения будет означать открытую дискриминацию и замаскированный протекционизм. Это нарушает принципы рыночной экономики и свободной торговли", - заявили в посольстве.

Китай выразил надежду, что двум странам удастся сохранить доверие друг к другу и укрепить его через сотрудничество в сфере 5G.

29 января Еврокомиссия опубликовала дорожную карту по созданию систем 5G в странах Евросоюза, в которой говорилось, что ЕС ограничит иностранным компаниям доступ к участию в их создании из соображений национальной безопасности. Фактически речь идет о создании юридической базы для ограничения доступа к работе по созданию европейской системы 5G для таких компаний, как, например, Huawei. Корпорация оказалась под угрозой международных экономических санкций после того, как США и Австралия обвинили ее в техническом шпионаже и сборе секретных данных с помощью оборудования Huawei, используемого в разных странах мира. Это привело к усилению оказываемого на нее международного давления.

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