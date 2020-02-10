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"Известия": Минпромторг предложил ввести уголовную ответственность за подделку маркировки

В газете сообщили, что основной мерой наказания станет не лишение свободы, а штраф

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Минпромторг РФ разработал законопроект, который предполагает введение уголовной ответственности за подделку средств маркировки товаров. Данная инициатива направлена на защиту российских покупателей от подделок, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на ведомство.

"Предлагается установить уголовную ответственность за подделку средств идентификации по новой статье УК 327.3,", - пояснили изданию в пресс-службе Минпромторга. Однако "Известия" сообщают, что основной мерой наказания станет не лишение свободы, а штраф, размер которого ведомство назовет позже.

Предлагается дополнить одну из статей УК нормами наказания по цифровой маркировке. "На сегодняшний день в Уголовном кодексе есть общая статья 171.1 об ответственности, которая не учитывает особенностей нарушения требований к цифровой маркировке. Поэтому в нее предлагается внести изменения в части дополнения нормами об ответственности за производство, оборот и сбыт товаров без их маркировки средствами идентификации", - сообщили "Известиям" в Минпромторге.

Как уточнили газете в пресс-службе ведомства, "законопроект после обсуждений может быть внесен в Государственную думу уже в сентябре". Во фракции "Единой России" в Госдуме полагают, что нововведения могут быть поддержаны, если они будут направлены на борьбу с фальсификацией продукции. В КПРФ и ЛДПР также позитивно отнеслись к законопроекту. В "Справедливой России", напротив, посчитали законопроект излишним.

Сейчас в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной стала маркировка табака, духов, обуви, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности. 1 января 2020 года обязательной стала маркировка лекарств, 1 июня 2020 года таковой станет маркировка готовой молочной продукции. Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживания товаров. Оператор системы - Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства.

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Россия
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