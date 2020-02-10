Производство самолета "Байкал" в Улан-Удэ требует 2,2 млрд рублей

УЛАН-УДЭ, 10 февраля. /ТАСС/. Производство легкого многоцелевого самолета "Байкал" на базе Улан-Удэнского авиационного завода (У-УАЗ, входит в холдинг "Вертолеты России") требует инвестирования 2,2 млрд рублей. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава Бурятии Алексей Цыденов.

Президент России Владимир Путин 15 января поручил правительству рассмотреть вопрос о проектировании и запуске серийного производства самолета "Байкал" на основе прототипа ТВС-2ДТС. Ранее вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев говорил, что легкий самолет "Байкал", который должен прийти на смену Ан-2, будет строиться на Улан-Удэнском авиационном заводе (У-УАЗ) в Бурятии, за исключением, возможно, композитного фюзеляжа.

"Нам требуется строительство дополнительных производственных мощностей, объем инвестиций под новые мощности - порядка 2,2 млрд рублей. Это мы планируем делать в рамках Технопарка. В проекте будет задействована группа инвесторов, в том числе холдинг "Вертолеты России", мы как субъект РФ. Есть также поручение вице-премьера Юрия Трутнева Фонду развития Дальнего Востока принять участие в этом проекте", - сказал Цыденов.

По его словам, сейчас идет работа по разработке проекта воздушного судна, окончательно проектирование завершится к лету 2020 года. "Есть два проекта: самолет ТВС-2-ДТС Сибирского научно-исследовательского института авиации (СибНИА) и самолет Уральского завода гражданской авиации. Дискуссия идет по его конфигурации, точка в выборе вариантов еще не поставлена, - отметил Цыденов. - Работа продолжается, мы уже получили заключение авиационных властей в области гражданской авиации о том, что под "Байкал" изменение летных правил не требуется, предложенные проекты соответствуют существующим нормам безопасности".

Цыденов подтвердил, что вопрос с местом производства - Улан-Удэнским авиазаводом - решен окончательно. Это было озвучено Минпромторгом России на совещании у президента. "Нам в любом случае нужен региональный самолет для местных перевозок, никто от проекта не отказывается", - добавил Цыденов.

Воздушное судно создается с целью повышения транспортной доступности отдаленных регионов России и развития местных воздушных линий в рамках региональных и межрегиональных авиационных пассажирских перевозок. В начале 2019 года сообщалось, что серийный выпуск воздушного судна "Байкал" запланирован на 2022 год, позже стало известно, что начало серийного производства самолета отложено на год.