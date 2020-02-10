В Минтрансе назвали невозможным увеличение срока запрета на шипованные шины

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Увеличение срока запрета для автомобилистов на использование шипованной резины в России не представляется возможным, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства транспорта. При этом введение жестких ограничений по их эксплуатации также нецелесообразно из-за разных погодно-климатических условий в регионах.

"Увеличение периода запрета использования шипованных шин не представляется возможным из-за наличия в транспортном потоке значительной доли транзитного автомобильного транспорта, пересекающего несколько климатических регионов. Разные погодно-климатические условия в таких регионах делают нецелесообразной установку единых жестких ограничений в части запрета на шипованные шины, а наличие различных требований влечет значительные издержки владельцев ТС", - сообщили в Минтрансе РФ.

Сейчас согласно требованиям техрегламента таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" в России запрещено использовать шипованную резину в летний период (июнь, июль, август). При этом штрафы за нарушение правил использования шипованной резины не предусмотрены.

Как пояснили в Минтрансе, многие участки региональных дорог имеют уплотненный снежный покров (УСП). По правилам зимой на таких дорогах формируется снежный накат, который обрабатывается противогололедными материалами для увеличения коэффициента сцепления. "Коэффициент сцепления УСП существенно ниже, чем даже у мокрого асфальтового покрытия. Таким образом, движение на таких участках дорог без использования шипованной зимней резины будет существенно снижать безопасность и увеличивать риск возникновения аварийных ситуаций", - рассказали в министерстве.

Ранее "Автодор" предложил сократить период использования шипованной резины в центральной России. "Минтранс с учетом результатов научно-исследовательской работы ГК "Автодор" и других исследований планирует провести обсуждение вопроса использования шипованных шин с представителями профессионального сообщества в целях выработки предложений о необходимости нормативно-правового и нормативно-технического регулирования вопроса", - отметили в министерстве.

Как сообщала газета "Коммерсантъ", в Госдуме на круглом столе также обсуждались новые ограничения для автомобилей с шипованными шинами. Речь шла, в том числе, об ограничении скорости для автомобилей с шипованной резиной, штрафе за неправильное использование сезонной резины и возвращении обязательного опознавательного знака "Ш".

Борьба с колеями на автодорогах

В министерстве также уточнили, что для борьбы с колейностью на российских автомобильных дорогах, которая в том числе вызвана использованием шипованной резины, разработан и утвержден новый ГОСТ - "Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение сопротивления истираемости по показателю микро-Деваль". С утверждением ГОСТ у дорожных предприятий появилась возможность выбора щебня для использования в верхних слоях покрытия, который обладает повышенными характеристиками сопротивления износу.

"В новых национальных стандартах, разработанных за последние годы для верхних слоев покрытий автодорог, предусмотрены асфальтобетонные смеси с содержанием зерен щебня большей крупности, чем были в ранее разработанных стандартах на асфальтобетон. Это также оказывает положительное влияние на снижение истирающего воздействия от шипованных шин", - рассказали в Минтрансе.

Кроме того, в министерстве транспорта напомнили, что состояние российских автодорог постоянно мониторится с установлением соответствующих дефектов и анализом причин их появления.