"Известия": порог для индивидуальных инвестсчетов второго типа хотят повысить до 2,5 млн

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Максимальный взнос по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС) второго типа может увеличиться с разрешенного сейчас 1 млн рублей до не менее чем 2,5 млн рублей в год. Соответствующий закон планируется принять в марте нынешнего года, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

По данным издания, также станет возможным досрочное снятие части средств со счета в случае наступления чрезвычайной ситуации - например, болезни или смерти близкого родственника. Предпринимаемые меры должны повысить популярность ИИС второго типа среди населения страны. Как сообщают "Известия", сейчас инвесторы более активно пользуется ИИС первого типа, которые дают возможность инвестору ежегодно получать налоговый вычет на сумму до 52 тыс. рублей. Однако, по информации газеты, индивидуальные инвестиционные счета первого типа не устраивают правительство.

"Известия" поясняют, что повышение максимального взноса не коснется большинства владельцев ИИС. Представитель Банка России на запрос газеты сообщил, что средний размер счетов, которые открыты в брокерских компаниях, сократился со 103 тыс. рублей в середине 2017 года до 92 тыс. рублей в конце 2019 года. Он отметил, что сейчас порог входа в отрасль снизился, а клиенты стремятся к тому, чтобы открыть счета с небольшими вложениями для пробных инвестиций на фондовом рынке.

С января 2015 года частные лица получили право открывать ИИС у брокера или управляющей компании. ИИС предоставляют возможность частным лицам получать налоговые вычеты при инвестировании. Такой счет бывает двух типов. Первый позволяет положить деньги на счет (максимум 1 млн рублей в год) и получить налоговый вычет в размере 13% от суммы (максимум 52 тыс. рублей) - по сути, этот тип счета работает как депозит. По счетам второго типа весь доход по операциям освобождается от уплаты налога. Например, если акция была куплена за 100 рублей, а продана за 110 рублей, то гражданин не будет платить налог с этих 10 рублей. Но в обоих случаях налоговых льгот можно лишиться, если ИИС будет закрыт ранее, чем через три года.