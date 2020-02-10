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Мишустин потребовал от кабмина не давать необоснованных обещаний

Глава правительства также назвал причины, которые приводят к недорасходованию запланированных бюджетных средств
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал от министров не давать необоснованных обещаний и не выделять средства резервного фонда кабмина на увеличение финансирования тех или иных расходов.

"Я бы попросил вас донести до министров и до руководителей федеральных органов исполнительной власти следующую установку: необходимо работать в рамках существующего бюджета и не давать необоснованных обещаний и не направлять средства резервного фонда правительства на финансирование тех или иных мероприятий", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Глава кабмина напомнил, что "федеральный бюджет на ближайшие три года принят, тщательно выверен и сбалансирован - это основа стабильности экономики РФ, в нем заложены все необходимые средства, в том числе на реализацию национальных проектов". Он добавил, что у правительства есть и свой резервный фонд. Эти средства, по его словам, предназначены для финансирования непредвиденных расходов, прежде всего при чрезвычайных ситуациях.

Мишустин подчеркнул, что в расходовании как бюджетных средств, так и денег из резерва необходима "строгая бюджетная дисциплина".

Он потребовал разобраться с причинами, которые приводят к недорасходованию запланированных бюджетных средств по итогам года. "Ситуация, когда в конце года остаются неиспользованные бюджетные средства, недопустима. Я вижу в этом две причины - либо неэффективное планирование, либо низкое качество управленческого аппарата, который этим занимается. Надо усилить уровень контроля исполнительской дисциплины и навести порядок в системе стратегического планирования", - сказал Мишустин.

Глава кабмина поручил вице-премьеру - руководителю аппарата правительства Дмитрию Григоренко совместно с Минфином "проанализировать причины образования остатков законтрактованных расходов 2019 года - с соответствующими жесткими выводами, в том числе с применением мер дисциплинарной ответственности".

Премьер-министр также потребовал провести "ревизию планов аналогичных расходов на 2020 год и перенаправить средства на более важные проекты, которые обозначены в послании президента Федеральному собранию".

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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