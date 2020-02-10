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В Приморье ожидают прибытия плавучего космодрома "Морской старт" в марте

На Славянском судоремонтном заводе региона проведут реконструкцию космодрома, в том числе оснастят комплекс новым оборудованием

ВЛАДИВОСТОК, 10 февраля. /ТАСС/. Прибытие "Морского старта" из США на Славянский судоремонтный завод (СРЗ) в 50 км от Владивостока, где будет проводиться ремонт и реконструкция плавучего космодрома, ожидается в начале марта. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор СРЗ Андрей Якимчук.

Стартовая платформа и командное судно ракетно-космического комплекса "Морской старт" базировались в США (Калифорния, Лонг Бич). В 2014 году пусковую деятельность "Морского старта" приостановили, в сентябре 2016 года владельцем ракетно-космического комплекса стала группа компаний S7.

"Плавучая платформа "Морской старт" прибудет на Славянский судоремонтный завод в начале марта", - сказал Якимчук.

Гендиректор судоремонтного завода добавил, что договор на ремонт стартовой платформы и командного судна "Морского старта" еще не заключен. "Пока [платформа] будет стоять, обслуживаться. Готовится договор на [ее] ремонт и реконструкцию. Мы тоже собираемся участвовать в этом процессе", - разъяснил Якимчук и отметил, что под реконструкцией подразумевается оснащение комплекса новым оборудованием, с которым будут работать "специализированные организации".

На СРЗ к прибытию двух судов комплекса "Морской старт" полностью готовы. По словам Якимчука, на заводе улучшили систему подачи электроэнергии на пирс. Славянский судоремонтный завод продолжит ремонтировать и другие суда. "Мы не собираемся останавливать судоремонт. У нас полный пакет заказов, ремонтировать другие пароходы будем, инфраструктура у нас позволяет", - сообщил Якимчук.

S7 Group (холдинг, в который входит "С7 космические транспортные системы") владеет активами ракетно-космического комплекса "Морской старт", в рамках которого до конца мая 2014 года провели 36 запусков (в том числе 32 успешных). Морская часть комплекса - это базирующиеся в Калифорнии плавучая пусковая платформа Odyssey и сборочно-командное судно, на котором осуществляются сборка ракеты и управление предстартовыми операциями.

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