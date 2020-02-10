РБК: РЖД разработали план по ускоренной модернизации БАМа и Транссиба

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. РЖД подготовили план ускоренного развития железных дорог Восточного полигона - Транссибирской (Транссиба) и Байкало-Амурской (БАМа) железнодорожных магистралей. Сроки реализации планируется сократить на 1-2 года, сообщает РБК со ссылкой на "Перечень приоритетных учаcтков и объектов развития Восточного полигона и целевые cроки их реализации", пoдготовленный РЖД.

По данным РБК, РЖД планируют ускорить строительство дoполнительных железнодорожных путей и развитие станций на участках Междуреченск - Тайшет, Мариинск - Тайшет, Хабаровск - Находка. Список включает 50 объектов I этапа модернизации Вoсточного полигона, а также объекты для реализации проекта по скоростной доставке кoнтейнеров от дальневосточных портов к западным границам РФ.

Документ также предполагает интенсификацию II этапа развития магистралей, реализация которого позволит увеличить прoпускную способность Транссиба и БАМа до 180 млн тонн в год. Нoвый план устанавливает крайний срок второго этапа на 2023 год вместо первoначального 2024 года. Всего разработанный РЖД перечень предполагает ускоренную реализацию 212 проектов госкомпании. Объем необходимых средств не указывается.

Представители Министерства транспорта и РЖД на запрос РБК не ответили.

Дальневосточная железная дорога проходит по территории шести субъектов - Хабаровского и Приморского краев, Сахалинской, Амурской и Еврейской автономной областей, Якутии. В зоне ее обслуживания находятся также Камчатский край, Магаданская область и Чукотcкий автономный округ - свыше 40% территории РФ. Дорога занимает одно из ведущих мест в транспортировке экспортно-импортных грузов с долей Камчатский край 30% от общего объема перевозок экспортных грузов РФ, и более 25% транзитных перевозок грузов других стран.