Кабмин утвердил план по переходу к выдаче ряда разрешений в электронном виде

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило план перехода министерств и ведомств на исполнение первоочередных государственных функций по выдаче разрешений в электронном виде. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

"На прошлой неделе мы утвердили план мероприятий по переходу до 2021 года к выдаче различного вида разрешений в электронном виде. Это касается 47 видов таких документов", - сказал премьер-министр. Он добавил, что, в частности, речь идет о таких разрешениях, как регистрация мотоциклов, автомобилей, прицепов, учет дронов, прием уведомлений о начале работы бизнес-проектов по отдельным направлениям деятельности, блок разрешений по ввозу и регистрации лекарственных средств, лицензии для частных детективов, ЧОПов, аккредитация фармацевтических и медицинских специалистов.

"Это очень важно, и мы рассчитываем серьезно сократить сроки получения таких разрешений, по ряду позиций - в два или три раза, а где-то и до одного рабочего дня", - заявил премьер-министр. Он добавил, что информация о выдаче таких разрешений будет заноситься в электронный реестр в интернете, что, по мнению Мишустина, "упростит проверку достоверности разрешений, сроков их действия и статуса".