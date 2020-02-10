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Китайская вирусная пневмония

Компания Airbnb приостановила бронирования в Пекине до конца февраля

Это связано со вспышкой коронавируса

ТАСС, 10 февраля. /ТАСС/. Американская компания Airbnb приостановила предоставление услуги бронирования апартаментов в столице КНР до конца февраля в условиях распространения в стране коронавируса нового типа. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters.

"В связи со вспышкой коронавируса и в соответствии с распоряжением местных властей в отношении гостиничной отрасли, бронирования в Пекине с 7 по 29 февраля 2020 года временно приостановлены", - цитирует агентство распространенное по электронной почте сообщение компании.

Согласно заявлению представителя Airbnb в Китае, решение о приостановке бронирования пока касается только Пекина, дальнейшие действия компании будут согласованы с местными властями.

Airbnb - онлайн-платформа для поиска и краткосрочной аренды частного жилья по всему миру. Компания основана в 2008 году.

Теги
КитайКитайская вирусная пневмония
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