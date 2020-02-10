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Минкомсвязь предложила правила сертификации оборудования для Wi-Fi 6

Ведомство планирует обновить правила применения оборудования радиодоступа пунктом про стандарт связи 802.11ax
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© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Минкомсвязь разработала правила сертификации оборудования для нового стандарта беспроводной связи - Wi-Fi 6. Об этом говорится в проекте приказа министерства, размещенном на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, Минкомсвязь планирует обновить правила применения оборудования радиодоступа пунктом про стандарт связи 802.11ax (или Wi-Fi 6, беспроводная связь высокой эффективности). Также министерство предложило ряд требований для оборудования, которое способно работать с Wi-Fi 6 в России. Как сообщал ранее "Коммерсантъ", сертификация устройств с Wi-Fi 6 в России необходима прежде всего Apple, Samsung и Huawei, которые осенью 2019 года обращались в Минкомсвязь с просьбой ускорить работу в этом направлении.

Технология Wi-Fi 6 позволяет повысить скорость передачи данных и пропускную способность как новых, так и уже имеющихся сетей при работе с приложениями нового поколения за счет увеличения эффективности, гибкости и масштабируемости.

Мнение экспертов

По словам менеджера по развитию корпоративных решений Cisco Юлии Андриановой, Wi-Fi 6 в первую очередь будет полезен для корпоративных решений. "Неизбежно будут появляться бизнес-решения, которые выведут процессы предприятий на новый уровень развития. Во-первых, это касается большого количества устройств "интернета вещей". Второе важное направление, на котором ожидаются радикальные изменения, - автономные устройства, беспилотники", - рассказала она ТАСС.

Кроме того, отметила Андрианова, Wi-Fi 6 - это большая пропускная способность, низкая задержка и гарантированная производительность приложений. "Это то, что должно дать новый толчок использованию приложений виртуальной и дополненной реальности", - добавила она.

Вместе с тем, считает руководитель Content Review Сергей Половников, Wi-Fi 6 может оказаться не столь востребован у обычных пользователей, которые попросту смогут не заметить этих улучшений.

"Да, здесь речь идет об увеличении пиковых скоростей, но пользователи уже давно перестали жаловаться на скорость. В очень специфичных сценариях это дает серьезные преимущества, например, скорость перекачки копии видеофайла весом в пару сотен гигабайт с одного устройства на другое. Но много ли есть тех, кто оперирует файлами такого объема?" - задался вопросом эксперт.

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