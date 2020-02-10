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"Нафтогаз" изучает возможность новых исков против "Газпрома"

Речь, в частности, идет об иске в рамках процесса против России за потерю активов в Крыму, уточнил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко
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© EPA/SERGEY DOLZHENKO

КИЕВ, 10 февраля. /ТАСС/. Компания "Нафтогаз Украины" изучает возможность новых исков против "Газпрома". Об этом сообщил в понедельник исполнительный директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в Facebook.

По его словам, речь идет об иске о злоупотреблении "Газпромом" своим доминирующим положением по новому транзитному контракту и по контракту между "Нафтогазом" и "Газпромом" о переуступке долговых обязательств "РосУкрЭнерго".

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Также "Нафтогаз" готовит к подаче в европейский арбитражный суд новый пакет документов в рамках процесса против России за потерю активов в Крыму, сообщил Витренко.

"На этой неделе мы завершаем подготовку к очередному представление документов в рамках арбитражного процесса против Российской Федерации в отношении активов в Крыму", - написал он, напомнив, что этот арбитражный процесс продолжается уже несколько лет.

"В арбитраже по активам в Крыму нам противостоит государство Российская Федерация, а не "Газпром", - продолжал он. - Поэтому этот арбитраж не подпадает под соглашение об урегулировании с "Газпромом", которое "Нафтогаз" заключил в декабре". По его словам, речь в данном процессе идет о $8 млрд, включая проценты.

Витренко сообщал в январе, что "Нафтогаз" подаст обновленные иски к РФ по крымским активам, а решение по нему ожидает в конце текущего года или в 2021 году. В сентябре 2017 года "Нафтогаз" подал иск против РФ в Международный трибунал с требованием возместить убытки в связи с потерей активов в Крыму. В перечень оцененного имущества входят производственные активы дочерней компании "Черноморнефтегаз", газ в подземном хранилище в Крыму, а также активы других дочерних компаний "Нафтогаза".

Всего украинские компании и предприниматели подали восемь исков по защите инвестиций в Крыму. Помимо "Нафтогаза", это "Укрнафта", Ощадбанк, "Лугзор", "Стабил", "Эверест", Приватбанк и бизнесмен Игорь Коломойский.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

В новость были внесены изменения (11:48 мск) — добавлена информация по тексту.

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