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В России в системе маркировки зарегистрировано 72% лекарств

В Росздравнадзоре сообщили, что в стране производились и импортировались всего 9482 наименований

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Система маркировки содержит данные о 72% лекарств на российском рынке, сообщила в понедельник пресс-служба оператора системы маркировки в РФ Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

"По состоянию на 5 февраля 2020 года в системе маркировки лекарств зарегистрированы 6872 наименования лекарственных препаратов, что составляет 72,4% относительно среднего количества наименований препаратов, которые обращались в РФ в 2018 и 2019 годах. По данным Росздравнадзора, в стране за это время производились и импортировались всего 9482 наименований", - говорится в сообщении.

Данные системы подтверждают высокую готовность фармацевтической отрасли к введению обязательной маркировки лекарств. "Вместе с Минздравом и Росздравнадзором ЦРПТ проведет разъяснительную работу с производителями и импортерами, чтобы обеспечить 100%-ную регистрацию препаратов в обращении в системе маркировки", - цитирует пресс-служба гендиректора оператора ЦРПТ Дмитрия Алхазова.

Пилотный проект по маркировке лекарств начался 1 февраля 2017 года. Обязательная маркировка лекарств категории семи высокозатратных нозологий началась 1 октября 2019 года. Для остальных лекарств, согласно закону об обращении лекарственных средств, предусмотрен поэтапный переход на маркировку с января по июль 2020 года.

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