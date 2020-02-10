Ипотечный кредитный портфель банков Ставрополья в 2019 году вырос на 15%

ПЯТИГОРСК, 10 февраля. /ТАСС/. Ипотечный кредитный портфель банков Ставропольского края в 2019 году увеличился на 15% по сравнению с 2018 годом - до 90 млрд рублей, сообщила в понедельник пресс-служба отделения Ставрополь Южного ГУ Банка России.

"За прошедший год банки предоставили населению региона 32,4 млрд рублей по программам ипотечного кредитования, заключив более 18 тыс. кредитных договоров. В результате ипотечный кредитный портфель ставропольцев вырос на 15% по сравнению с предыдущим годом и составил почти 90 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в декабре 2019 года средневзвешенная ставка по выданным рублевым ипотечным жилищным кредитам снизилась по сравнению с уровнем конца 2018 года на 0,5 п. п. и составила 9,2% годовых. Снижение стоимости ипотечных кредитов характерно не только для Ставропольского края, но также отмечается и в целом по СКФО и России.

"Меры, принятые Банком России в 2019 году по снижению ключевой ставки (за год ставка была снижена на 1,5 п. п.), создали условия к поступательному снижению стоимости ипотечных кредитов. Мы полагаем, что мероприятия по государственной поддержке семей в 2020 году также будут способствовать росту востребованности ипотеки", - приводятся в сообщении слова управляющего отделением Ставрополь Южного ГУ Банка России Георгия Тикунова.