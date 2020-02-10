ЦБ выявил в капитале Нэклис-банка "дыру" почти на 1,39 млрд рублей

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Отрицательный капитал (превышение обязательств над активами) московского Нэклис-банка, у которого ЦБ РФ 10 января 2020 года отозвал лицензию, составил около 1,386 млрд рублей, говорится в материалах Банка России.

Согласно оценке регулятора, активы кредитной организации составляют почти 1,791 млрд рублей, тогда как общий объем обязательств превышает 3,176 млрд рублей.

ЦБ РФ приказом от 10 января 2020 года отозвал лицензию банковских операций у Нэклис-банка в связи с тем, что организация утратила собственные средства вследствие доформирования резервов по ряду активов и проводила операции, имеющие признаки вывода активов. На балансе кредитной организации сформировался портфель потенциально невозвратных ссуд физических лиц на общую сумму более 1,3 млрд рублей.

По величине активов кредитная организация на 1 декабря 2019 года занимала 251-е место в банковской системе РФ.