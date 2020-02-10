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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
Обновлено 

Мишустин: правительство рассмотрит поправки в бюджет по финансированию соцвыплат

Кабмин ускорил проработку соответствующих документов, уточнил премьер-министр

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Правительство на следующем заседании рассмотрит поправки в бюджет 2020 года, предполагающие дополнительное финансирование мероприятий по социальной поддержке граждан, в том числе по выплате материнского капитала в увеличенном размере в соответствии с поручением президента России Владимира Путина по итогам послания Федеральному собранию. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с секретарем Генсовета "Единой России" Андреем Турчаком и руководителем фракции партии в Госдуме Сергеем Неверовым.

"Правительство уже ускорило проработку соответствующих документов, на следующем заседании мы планируем рассмотреть поправки в Федеральный бюджет, согласно которым будут выделены дополнительные средства на социальную поддержку граждан, при этом первоочередные меры - это финансирование социальных пособий и выплата материнского капитала в увеличенном объеме и по новым правилам, о которых говорилось в послании, а также обеспечение граждан льготными лекарствами, медицинскими изделиями и лечебным питанием", - сказал глава кабмина.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
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