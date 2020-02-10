Власти Китая поддержат иностранные компании на фоне вспышки коронавируса

ПЕКИН, 10 февраля. /ТАСС/. Китайские власти окажут активную поддержку иностранным компаниям на фоне вспышки в стране пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн.

"Конкурентные преимущества и привлекательность нашей страны для иностранного капитала не изменились, - сообщил он на брифинге. - Мы собираемся усилить содействие предприятиям с иностранным капиталом, привлечем к этой работе компетентные ведомства и регионы, поможем зарубежным компаниям принять оптимальные контрмеры в ответ на вспышку коронавируса".

По словам представителя, китайская сторона намерена содействовать иностранным компаниям при решении проблем в области инвестиций, в коммерческой и производственной сфере.