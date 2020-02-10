Минск продолжит согласование остающихся вопросов по поставкам нефти из Казахстана

МИНСК, 10 февраля. /ТАСС/. Концерн "Белнефтехим" продолжит переговоры с компаниями Казахстана по поставкам нефти. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе "Белнефтехима".

"В Казахстане на минувшей неделе состоялись предметные переговоры о поставках нефти, были проведены встречи с представителями Министерства энергетики Казахстана и отраслевыми компаниями, - сообщили в концерне. - В настоящий момент мы продолжаем переговоры с компаниями, которые могут стать для нас потенциальными поставщиками нефти, обсуждаем с ними объемы и логистику поставок, определяемся с форматом сотрудничества". Там напомнили, что для подписания соглашения по поставкам нефти и нефтепродуктов требуется проведение ряда административных процедур со стороны Казахстана. "С белорусской стороны все вопросы в соглашении обозначены, осталось согласование со стороны Казахстана", - пояснили в пресс-службе. Пока стороны не сообщают, о каких объемах поставок нефти идет речь и способах ее транспортировки.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне разногласий с Россией по условиям поставок нефти в республику поручил правительству проработать альтернативные варианты поставок. В частности, ранее президент своим указом уполномочил правительство республики на переговоры с Казахстаном относительно проекта соглашения по поставкам нефти. 5 февраля вице-премьер белорусского правительства Игорь Ляшенко заявил, что соглашение по поставкам казахстанской нефти находится в высокой степени готовности, осталось решить административные вопросы. По его словам, Белоруссия решает с Казахстаном вопрос о беспошлинной поставке нефти, это приблизит ее цену к стоимости российского сырья.

Контракты на поставку в Белоруссию российской нефти завершились 31 декабря 2019 года. С тех пор стороны ведут переговоры об их продлении. С 4 января поставки нефти в Белоруссию возобновили подконтрольные российскому бизнесмену Михаилу Гуцериеву компании "Русснефть" и "Нефтиса". Первая партия норвежской нефти поступила 26 января на ОАО "Нафтан". 7 февраля прошли очередные переговоры по нефти с участием президентов Белоруссии и России, по результатам которых сообщили, что Москва и Минск продолжат переговоры о поставках нефти исключительно на коммерческих условиях.