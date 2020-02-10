X5 Retail Group за последние пять лет опередила Amazon по темпам роста продаж

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Российские ретейлеры X5 Retail Group (владеет "Пятерочкой" и "Перекрестком") и "Лента" за последние пять лет (с 2013 по 2018 годы) опередили Amazon и Nike по темпам роста продаж. Об этом свидетельствует рейтинг 250 крупнейших розничных продавцов мира Global Powers of Retailing 2020, составленный консалтинговой компанией Deloitte.

В топ-50 (The Fastest 50) компаний с самыми высокими темпами роста выручки за последние пять лет X5 Retail Group занимает 11-е место (рост на 23,4%). В 2019 году самым быстро растущим российским ретейлером аналитики признали "Ленту" (тогда она занимала 10-е место), по итогам отчетного периода (с 2013 по 2018 годы) компания занимает 12-ю строчку. Для сравнения, у Amazon (20-е место) темпы роста выручки за последние пять лет составили 18,1%, у Nike (24-е место) - 17,2%. Также в рейтинг вошел "Магнит", который расположился на 29-м месте.

В топ-5 быстро развивающихся компаний, по версии Deloitte, вошли: Reliance Industries Limited (Индия, рост продаж на 55,8%), Wayfair Inc (США, +49,2%), Vipshop Holdings Limited (Китай, +47,8%), JD.com (Китай, +44,1%) и A101 Yeni Magazaclk A.S. (Турция, +43,6%).

В рейтинге 250 крупнейших розничных продавцов мира за прошедший год присутствуют пять российских компаний: X5 Retail Group на 42-м месте (47-е место в 2015 году) с выручкой $24,4 млрд, "Магнит" - на 51-м месте с $19,4 млрд (рост 16%), "Лента" - на 159-й строчке с $6,6 млрд (рост 23,4%), "М.Видео" - на 201-м месте с $5,1 млрд (рост 16,7%), "Дикси" - на 215-й строчке с $4,7 млрд (рост 10,5%).