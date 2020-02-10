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РЖД отменили тендер на закупку компьютеров с процессорами "Эльбрус" на 1 млрд рублей

Компания объявила новый тендер
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. "Российские железные дороги" в связи с изменением конкурсной документации отменили тендер на закупку 15 тыс. компьютеров с процессорами "Эльбрус" на 1 млрд рублей и объявили новый, следует из материалов на сайте госзакупок.

РЖД по требованию ФАС РФ изменили техническую документацию на закупаемые компьютеры и убрали слово "Эльбрус" из описания процессоров, объявив новый тендер.

Общая сумма контракта - 1 млрд рублей. Стоимость одного такого компьютера не должна превышать 72 тыс. рублей. Срок поставки компьютеров ранее ограничили 25 мая 2020 года, теперь он переносится на 7 декабря 2020 года. Срок исполнения договора - май 2021 года. Как следует из документов закупки, компьютеры будут поставлены в 230 подразделений РЖД в городах России.

"Эльбрус" - процессоры, разработанные российской частной компанией МЦСТ. В настоящее время существует несколько модификаций таких процессоров, в том числе 8-ядерные "Эльбрус-8С", 64-разрядный "Эльбрус-4С".

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