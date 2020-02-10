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Умную камеру "Алисы" научили сканировать документы и читать вслух тексты с фото

Голосовой помощник также сможет найти понравившуюся одежду на "Яндекс. Маркете"

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. "Яндекс" обновил умную камеру "Алисы" и теперь голосовой помощник сможет сканировать документы и читать вслух тексты с фото. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе компании.

"В умной камере голосового помощника "Алисы" появились новые возможности. Теперь "Алиса" умеет сканировать документы, читать вслух текст на фото и лучше распознает одежду. Камера доступна в мобильных приложениях с Алисой: Яндексе, Браузере и Лончере", - говорится в сообщении.

Как отмечается, "Алиса" сможет помочь, если пользователю будет нужна цифровая копия документа, то есть с помощью приложения с голосовым помощником можно будет отсканировать любые документы. Также "Алису" можно попросить прочитать с фотографии текст, например, если инструкция написана мелким шрифтом.

Кроме того, "Алиса" поможет найти понравившуюся одежду. Если сфотографировать человека, камера определит, что на нем надето, и найдет похожие вещи на "Яндекс. Маркете" - причем для каждого предмета одежды в отдельности. "Как и раньше, "Алиса" умеет распознавать на картинке объекты и товары. Например, она сможет определить по фото породу собаки или модель кофеварки", - добавили в пресс-службе.

Голосовой помощник "Яндекса" "Алиса" был запущен осенью 2017 года. Благодаря запрограммированным навыкам система имитирует живой диалог, распознавая естественную речь и отвечая на вопросы пользователя.

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