Sony, Amazon, LG и Ericsson отказались от участия в мобильном конгрессе в Барселоне

ТОКИО, 10 февраля. /ТАСС/. Японская корпорация Sony приняла решение отказаться от участия в крупной международной выставке мобильной индустрии, которая пройдет в Барселоне в конце февраля. Об этом в понедельник сообщило агентство Кyodo.

По его сведениям, это связано со вспышкой пневмонии, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV. В компании отметили, что для нее приоритетным является безопасность сотрудников, а также партнеров по бизнесу, поэтому на выставке она представлена не будет.

Всемирный мобильный конгресс (Mobile World Congress) пройдет в Барселоне с 24 по 27 февраля. От участия в нем уже отказались Amazon, LG и Ericsson.

В свою очередь ранее организаторы мобильного конгресса заверяли, что коронавирус 2019-nCoV пока не внес каких-либо изменений в планы проведения этого мероприятия, которое, как ожидается, посетят более 100 тыс. человек. Устроители выставки уточнили, что будут следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, а также испанских и китайских властей. Mobile World Congress является одной из крупнейших в мире выставок мобильной индустрии, в которой участвуют руководители операторов мобильной связи, продавцы и владельцы контента по всему миру.