В Минпромторге заявили, что предприятия РФ сталкиваются с нехваткой компонентов из Китая

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Российские предприятия сталкиваются из-за вызванной новым типом коронавируса вспышки пневмонии в КНР с нехваткой компонентов китайского производства. Однако серьезных проблем с поставками нет, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Проблема действительно есть - она появилась с учетом встречных ограничений, той эпидемии, которая разыгралась в Китае, при этом мы не заинтересованы в ограничении кооперационных связей, - сказал министр. - Я не могу сказать, что сегодня есть какая-то серьезная острота. По каким-то компонентам - по поставке нашим автомобильным компаниям возникали (проблемы) не из-за того, что компонент с вирусом приедет, проблема в том, что на предприятиях в Китае ограничивается сменность работы, там люди не в состоянии обеспечить выполнение заказов. Пока кардинально резких проблем не возникло".

При этом Мантуров уточнил, что Россия в случае появления реальных проблем с поставками комплектующих из Китая будет искать альтернативных поставщиков.