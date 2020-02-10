Рекламное агентство подало в суд на экс-кандидата в губернаторы Петербурга Бортко

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Агентство "Реклама-центр" через суд требует от бывшего кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга и режиссера Владимира Бортко более 4 млн рублей долга за услуги в рамках предвыборной кампании. Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

"Октябрьский районный суд рассматривает исковое заявление ООО "Реклама-центр" к Владимиру Бортко о взыскании задолженности по договору. Истец просит взыскать с Бортко в пользу ООО "Реклама-центр" сумму основной задолженности в размере 4,1 млн рублей", - сказано в сообщении.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга прошли в единый день голосования, 8 сентября 2019 года. В них приняли участие самовыдвиженец Александр Беглов, Надежда Тихонова от партии "Справедливая Россия" и Михаил Амосов от партии "Гражданская платформа". Режиссер Владимир Бортко, ранее зарегистрированный в качестве кандидата, отказался от участия в выборах, 1 сентября горизбирком аннулировал его регистрацию, его фамилия была вычеркнута из уже напечатанных бюллетеней для голосования на губернаторских выборах.

Беглов одержал победу в первом туре, набрав 64,43% голосов.