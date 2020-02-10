Трутнев заявил о снижении грузопотока России с Китаем на фоне коронавируса

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Грузопоток между Россией и Китаем снижается на фоне коронавируса, однако пока нет системных рисков. Об этом сообщил журналистам вице-премьер - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

"У нас же закрытые погранпереходы, поэтому, конечно, снижение есть. Пока мы не видим каких-то системных рисков", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом Трутнев отметил, что правительство предпринимает все необходимые меры по борьбе с коронавирусом. "Что касается мер - вся работа идет, необходимые меры на Дальнем Востоке принимаются", - пояснит Трутнев.