Трутнев: "Зеркального переноса" развития Дальнего Востока на Северный Кавказ не будет

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Северный Кавказ требует новой модели развития, отличной от модели развития Дальнего Востока, так как различия между округами слишком существенны. Об этом на стратегической сессии "О приоритетах развития Северного Кавказа" сообщил вице-премьер - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

"Мы прекрасно понимаем, насколько разные регионы, насколько разная специфика, насколько разные преимущества и вызовы, стоящие перед регионами. Поэтому никакого зеркального переноса не получится, необходимо будет разработать новую модель", - сказал он.

Трутнев отметил, что в настоящее время на Дальнем Востоке, развитием которого вице-премьер занимается уже шестой год, соотношение вложенных бюджетных средств и частных инвестиций - 1:17, в то время как на Северном Кавказе этот показатель составляет один к одному.