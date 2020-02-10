Счетная палата: развитие агломераций может стать драйвером роста экономики

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Развитие городских агломераций может дать импульс экономическому росту регионов СКФО, заявила аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова на стратегической сессии "О приоритетах развития Северного Кавказа".

"Сейчас локомотивом всей мировой экономики выступают крупные города и агломерации. <…> Центры экономической конкуренции за региональные ресурсы также смещаются в агломерации. Поэтому развитие агломераций может стать драйвером экономического роста за счет концентрации производственных и трудовых ресурсов", - сказала она.

Орлова также обратила внимание на то, что число субъектов малого и среднего предпринимательства в округе увеличилось на 6% за последние пять лет. Тем не менее, по словам аудитора, в округе необходимо сделать "серьезные шаги по снижению доли теневой экономики и легализации трудовых доходов".

Она также отметила, что с 2015 по 2019 год в регионы округа направлены 2 трлн рублей, из них 60% - средства федерального бюджета. "На реализацию нацпроектов - 70 млрд рублей, госпрограмм - 200 млрд, несмотря на это, на Северном Кавказе остается множество проблем", - добавила Орлова.