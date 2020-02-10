Доход Москвы от патентов трудовых мигрантов в 2019 году вырос на 5,2%

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Доход бюджета Москвы по итогам 2019 года от работающих по трудовым патентам иностранных граждан составил 18,3 млрд рублей, что выше уровня 2018 года на 5,2%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента экономической политики и развития.

"Работающие в Москве по трудовым патентам иностранные граждане перечислили за 2019 года в бюджет Москвы 18,3 млрд рублей, что на 5,2% больше, чем за 2018 год", - цитирует пресс-служба руководителя департамента Дениса Тихонова.

В 2019 году в Москве было выдано 463,7 тыс. трудовых патентов, что на 2,7% выше показателя 2018 года. По словам Тихонова, половина патентов была выдана гражданам Узбекистана, 38% - Таджикистана, 6% - гражданам Украины, по 3% - гражданам Азербайджана и Молдавии.

"За пять лет иностранные граждане получили более 2 млн патентов на работу в Москве, обеспечив поступление в бюджет около 77 млрд рублей. Трудовые мигранты занимают особую нишу на московском рынке труда и не конкурируют за рабочие места с жителями Москвы, так как работают преимущественно в профессиях, невостребованных москвичами для трудоустройства: разнорабочими, дворниками, уборщиками, грузчиками. Все 100% получивших патент мигрантов прошли в Многофункциональном миграционном центре медицинское обследование и сдали экзамен на знание русского языка", - отметил Тихонов.