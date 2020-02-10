Сахалин планирует газифицировать маневровые локомотивы

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Власти Сахалина планируют перевести маневровые локомотивы на газомоторное топливо, которое не вредит экологии и здоровью жителей, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

"Помимо автомобилей на газ сегодня в нашей стране переводится и железнодорожная техника. Сейчас мы договариваемся с РЖД, чтобы маневровые локомотивы, обслуживающие сахалинские города, ходили не на дизельном, а на газомоторном топливе. Это очень важно для экологии региона и сохранения здоровья его жителей", - процитировала пресс-служба выступление губернатора региона Валерия Лимаренко на встрече с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером.

Стороны договорились до 2025 года обеспечить все население области голубым топливом и перевести на него 50% автотранспорта, а также создать отрасль малотоннажного СПГ. Всего в 2020 году "Газпром" планирует направить на газификацию Сахалинской области 1,39 млрд рублей, в четыре раза больше, чем в 2018 году.

В настоящее время газификация на Сахалине выполнена на 30%, что вдвое ниже среднероссийского показателя. В частности, вопросами газификации займется новое министерство энергетики, созданное на базе регионального агентства по развитию электроэнергетики и газификации.