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Сахалин планирует газифицировать маневровые локомотивы

По словам губернатора региона Валерия Лимаренко, об этом ведутся переговоры с РЖД

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Власти Сахалина планируют перевести маневровые локомотивы на газомоторное топливо, которое не вредит экологии и здоровью жителей, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

"Помимо автомобилей на газ сегодня в нашей стране переводится и железнодорожная техника. Сейчас мы договариваемся с РЖД, чтобы маневровые локомотивы, обслуживающие сахалинские города, ходили не на дизельном, а на газомоторном топливе. Это очень важно для экологии региона и сохранения здоровья его жителей", - процитировала пресс-служба выступление губернатора региона Валерия Лимаренко на встрече с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером.

Стороны договорились до 2025 года обеспечить все население области голубым топливом и перевести на него 50% автотранспорта, а также создать отрасль малотоннажного СПГ. Всего в 2020 году "Газпром" планирует направить на газификацию Сахалинской области 1,39 млрд рублей, в четыре раза больше, чем в 2018 году.

В настоящее время газификация на Сахалине выполнена на 30%, что вдвое ниже среднероссийского показателя. В частности, вопросами газификации займется новое министерство энергетики, созданное на базе регионального агентства по развитию электроэнергетики и газификации.

Теги
РоссияСахалинская область
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