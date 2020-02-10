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В Чечне планируют нарастить темпы промышленного производства по итогам 2020 года

Это планируется сделать за счет эксплуатации предприятий технопарка "Казбек", работы Аргунского сахарного завода, а также вывода на проектную мощность Грозненской ТЭС и АО "Чеченцемент"

ГРОЗНЫЙ, 10 февраля. /ТАСС/. Темпы роста промышленного производства в Чеченской Республике за год выросли почти на 10%, по итогам 2020 года планируется сохранить темпы роста, в том числе за счет эксплуатации предприятий технопарка "Казбек", работы Аргунского сахарного завода, а также вывода на проектную мощность Грозненской ТЭС и АО "Чеченцемент". Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе Минэкономразвития региона.

"Ожидаемый индекс промышленного производства в 2020 году, по оценке Минэкономтерразвития Чечни, 102,2%. В 2020 году ожидается сохранение набранных темпов за счет наращивания темпов промышленного производства посредством ввода в эксплуатацию предприятий инновационного строительного технопарка ИСТ "Казбек", роста производства строительных материалов, автотранспортных средств, а также наращивания производственных мощностей Аргунского сахарного завода, поэтапного вывода на проектную мощность Грозненской ТЭС и АО "Чеченцемент" (в 2019 году был завершен первый этап вывода данного предприятия на проектную мощность)", - сообщили в пресс-службе.

В министерстве добавили, что индекс производства промышленной продукции увеличился в 2019 году на 9,3%. Как отмечается, ключевыми факторами его роста стало увеличение объемов производства продукции по таким видам деятельности как обрабатывающие производства, а также обеспечение республики электрической энергией, газом и паром.

В частности, по виду деятельности "Обрабатывающие производства" наибольший рост отмечается в сфере производства неметаллических изделий за счет наращивания объемов производства цемента АО "Чеченцемент" за счет завершения первого этапа вывода предприятия на проектную мощность. "Также одним из факторов роста индекса промышленного производства в 2019 году стал ввод в эксплуатацию Грозненской ТЭС мощностью 360 МВт, что естественно повлияло на рост производства и распределения электрической энергии в республике", - добавили в министерстве.

Статистические данные

Согласно данным статистики, опубликованной на сайте территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Чеченской Республике, в 2019 году в регионе также увеличилось производство пищевых продуктов, текстильных изделий, а также готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования. Кроме того, вырос индекс производства по виду деятельности "Добыча полезных ископаемых" и индекс производства по виду деятельности "Обрабатывающие производства". Как отмечается, наибольший рост индексов производства в декабре 2019 года по отношению к декабрю 2018 года наблюдался по видам экономической деятельности "производство прочей неметаллической минеральной продукции" и "производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования", что составило 106,8% и 104,5% соответственно.

В 2019 году в Грозном была запущена теплоэлектростанция, мощность которой достигает 360 МВт, что превышает потребность региона в электроэнергии и, как предполагается, повысит надежность энергоснабжения региона. Грозненская ТЭС состоит из двух энергоблоков (газотурбинных установок) на основе газовых турбин и генераторов производства компании Siemens общей установленной электрической мощностью порядка 360 МВт. Этот энергоблок стал вторым запущенным в Чечне, первый запустили в декабре 2018 году. Завод "Чеченцемент" является одним из крупнейших производителей строительных материалов в Северо-Кавказском федеральном округе.

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